أخبار مصر | "الوزير" يوجه بأصلاح إجهزة التكييف المعطلة بميناء طابا البري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يوجه بأصلاح إجهزة التكييف المعطلة بميناء طابا البري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة إصلاح بعض أجهزة الأجهزة المعطلة مثل أجهزة التكييف وزيادة عدد الأماكن المخصصة لإنتظار المسافرين عبر المنفذ، وكذلك سرعة استكمال اللوحات الإرشادية وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء.

وجاء ذلك خلال جولته اليوم بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة مشروعات وزارة النقل بالمحافظة حيث أجرى وزير النقل جولة تفقدية بميناء طابا البري حيث تابع انتظام سير العمل بالميناء وتفقد صالات السفر والوصول وشبكة إنذار الحريق ومنظومة الكاميرات.

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كما شاهد وزير النقل، عرضا تقديميا عن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ لميناء طابا البري.

وأكد وزير النقل، أنه تم تطوير هذا الميناء في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانه مصر الحضارية في محيطها العالمي، خاصة أن ميناء طابا البري يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع).

وتابع أنه سيتم أيضا تطوير ميناء السلوم البري علي الحدود المصرية الليبية تطويراً شاملاً وإعادة تخطيطة وتزويده بشبكات للربط الإلكتروني ورفع كفاءة البنية التحتية وكذلك تزويد كل من موانئ قسطل و آرقين علي الحدود المصرية السودانية بشبكات للربط الإلكتروني وأحدث الأجهزة.