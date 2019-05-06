أخبار مصر | وزير النقل: تطوير شامل وإعادة تخطيط ميناء السلوم البري على الحدود المصرية الليبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: تطوير شامل وإعادة تخطيط ميناء السلوم البري على الحدود المصرية الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تطوير ميناء السلوم البري على الحدود المصرية الليبية تطويراً شاملاً وإعادة تخطيطه وتزويده بشبكات للربط الإلكتروني ورفع كفاءة البنية التحتية وكذلك تزويد كل من موانئ قسطل وآرقين علي الحدود المصرية السودانية بشبكات للربط الإلكتروني وأحدث الأجهزة.

وجاء ذلك خلال جولته اليوم بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة مشروعات وزارة النقل بالمحافظة أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية بميناء طابا البري حيث تابع انتظام سير العمل بالميناء وتفقد صالات السفر والوصول وشبكة إنذار الحريق ومنظومة الكاميرات.

ووجه "الوزير" بسرعة إصلاح بعض الأجهزة المعطلة مثل أجهزة التكييف وزيادة عدد الأماكن المخصصة لانتظار المسافرين عبر المنفذ وكذلك سرعة استكمال اللوحات الإرشادية وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء كما شاهد عرضا تقديميا عن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ لميناء طابا البري.

وأكد وزير النقل، أنه تم تطوير هذا الميناء في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانه مصر الحضارية في محيطها العالمي، بخاصة وأن ميناء طابا البري يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع).