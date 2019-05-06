أخبار مصر | بدء فعاليات احتفالات الليالي الرمضانية الدينية والثقافية والفنية بمختلف مراكز الشرقية الثقافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات احتفالات الليالي الرمضانية الدينية والثقافية والفنية بمختلف مراكز الشرقية الثقافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير فرع الثقافة بالشرقية بضرورة الإهتمام بإقامة الأنشطة الدينية والثقافية والفنية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك بمختلف المراكز الثقافية بمراكز ومدن المحافظة مشيراً إلى ضرورة الإستعانة بعلماء الأزهر والأوقاف فى إقامة الندوات والمحاضرات الدينية لنشر مبادىء الدين الصحيح ومواجهة التطرف الفكرى والدينى وإقامة حفلات الإنشاد والإبتهالات الدينية لإحياء تلك الليالى الرمضانية.

أوضح المحافظ أن إحياء الليالي الرمضانية ببيوت الثقافة بنطاق المحافظة تهدف الى الإرتقاء بالذوق الفنى والثقافى للمواطن ومواجهة التطرف الفكرى والدينى والعودة إلى التراث الفنى الأصيل من خلال عقد لقاءات أدبية وفكرية مع كبار الأدباء والمفكرين للارتقاء بالمستوي الفكري والثقافي للمواطنين

وفي هذا السياق صرح الأستاذ أحمد سامي خاطر مدير فرع الثقافة بالشرقية أن إحتفالات الليالي الرمضانية المقامة خلال الشهر الكريم تشمل تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية مشيراً إلى تنفيذ أنشطة متنوعة ما بين العروض الفنية والأمسيات الأدبية والمسابقات الثقافية والفنية والمعارض التشكيلية والورش الفنية للأطفال والعروض المسرحية والإبتهالات الدينية وتكريم رموز و شخصيات عامة لافتاً إلي أن جميع الأنشطة المنفذة متنوعة وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية من أبناء المحافظة.​