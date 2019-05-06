أخبار مصر | الأزهر الشريف ينعى ضحايا حادث احتراق الطائرة الروسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشريف ينعى ضحايا حادث احتراق الطائرة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا حادث احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين.
وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لروسيا حكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم المصائب.
كما أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا حادث احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص، وإصابة آخرين.
وأكد البيان على التضامُن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية في تلك المحنة، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين.