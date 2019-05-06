أخبار مصر | الأزهر الشريف ينعى ضحايا حادث احتراق الطائرة الروسية

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نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا حادث احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لروسيا حكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم المصائب.