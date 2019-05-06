أخبار مصر | 8 مصريات يحصلن على نصف مليون جنيه مستحقاتهن بالسعودية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 مصريات يحصلن على نصف مليون جنيه مستحقاتهن بالسعودية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة لصرف مستحقات 8 مصريات يعملن في مجال التحليل المعملية بلغت إجماليها 120 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 560 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من "أ. ح" .أخصائية معمل، و"ن.أ"ن و "م.ع" و "ر.ش"، و"م.ح" ، و"س.ف" أخصائيات تمريض، و"أ.ع"، و"س.م" أخصائيات مختبر من العاملات بإحدى المنشآت الطبية الخاصة؛ لتضررهن بإنهاء التعاقد معهم دون صرف مستحقاتهم، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان للوقوف علي التحركات التي قام بها في سبيل صرف هذه المستحقات وفقا لتكليفات الوزير، أشار إلي أن المكتب قام أولا بتوجيه الاخصائيات بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاتهم طرف المنشأة الطبية، ثم قام بمقابلة "ع .ح" المسئول الإداري بشركة الاستقدام بالمملكة التي تم التعاقد من خلالها مع الاخصائيات الذي ذكر بأن تعاقد الشركة مع فريق التمريض والمعمل وفقا للعلاقة التعاقدية مع المنشأة الطبية التي تتحمل جميع تكاليف العقد.

وقال المستشار العمالي: إنه في نفس الوقت تم التواصل مع الدكتور "ح .غ "صاحب المنشأة الطبية للمطالبة بسرعة صرف المستحقات حتي لا يتم الاستمرار في الدعوي وغلق المنشأة، وبعد عدة أسابيع من المتابعة بالمحكمة، والتواصل مع أصحاب الشأن، تم تسليم المصريات الثمانية مستحقاتهن وفقا للعقد المبرم بقيمة تتجاوز 560 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن تذاكر المغادرة لأرض الوطن.