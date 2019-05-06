انت الان تتابع دار الإفتاء تعلن غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم غدٍ الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك. وتحتفل دار الإفتاء، في حفل رسمي وشعبي كبير، مساء اليوم، الأحد، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك. وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس، إن فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سيعلن خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجريًّا، وما توصَّلت إليه اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية. ينقل الحفل في بث مباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد صلاة المغرب.

ويشهد الاحتفال حضور مندوبين عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد كبير من الوزراء والقيادات السياسية، وبمشاركة كبار علماء الأزهر وجامعته وسفراء الدول العربية والإسلامية. على هامش الاستعدادات للاحتفال الكبير الذى سوف تقيمه دار الإفتاء