هاني شكر الله.. رحيل هادئ لمناضل ثائر

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رحل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي البارز هاني شكر الله بعد مشوار مهني وسياسي حافل.. خاض معارك عديدة بسبب آرائه الجريئة التي تسببت في إحداث نقلة في مشواره المهني

في هدوء تام، رحل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي البارز هاني شكر الله عن عالمنا، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض. شكلت آراء شكر الله الجريئة، التي كانت تصل إلى حد الصدام أحيانًا، محطات فارقة في مشواره المهني، بدأت حينما شغل الراحل منصب رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، بين الأعوام "1991– 2005"، وكان يكتب في عمود بعنوان "تأملات" داخل الصحيفة، وكان يوجه انتقادات لاذعة للحكومة وسياستها، حتى صدر قرار إقالته من رئاسة التحرير في يوليو 2005، وفي عام 2009 شغل منصب الرئيس المشارك في تحرير جريدة الشروق اليومية.

وفي عام 2010 أطلق شكر الله، "الأهرام أون لاين"، وهو موقع إخباري باللغة الإنجليزية لجريدة الأهرام، وشغل فيه منصب رئيس التحرير حتى 2013 وهو العام الذي أُجبر فيه على الاستقالة، حسبما أعلن لاحقًا، وكانت آخر تجاربه الصحفية تأسيس موقع "بالأحمر" ذي التوجه اليساري الصريح، كما شغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة

وفي عام 2010 أطلق شكر الله، "الأهرام أون لاين"، وهو موقع إخباري باللغة الإنجليزية لجريدة الأهرام، وشغل فيه منصب رئيس التحرير حتى 2013 وهو العام الذي أُجبر فيه على الاستقالة، حسبما أعلن لاحقًا، وكانت آخر تجاربه الصحفية تأسيس موقع "بالأحمر" ذي التوجه اليساري الصريح، كما شغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية. وفي 1985 أسس جنبًا إلى جنب مع سعد الدين إبراهيم، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وضمان دقة المعلومات من شهادات ضحايا الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل النظام الحاكم آنذاك، فضلا عن تأسيسه للمركز العربي الإفريقي للأبحاث. كما ساهمت نشأة الراحل، الذي ولد عام 1950، في تكوين ثقافاته وأفكاره، فهو نجل الشاعر المصري الرائد في كتابة قصيدة النثر إبراهيم شكر الله، وكان يعد أحد أبرز الوجوه الصحفية المصرية والمحللين السياسيين. وكانت المحطة الأهم في مسيرة الراحل، حينما أكد في تصريحات له أنه أجبر على الاستقالة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، بسبب مواقفه المناهضة والمعارضة لهم، التي اعتبرتها العديد من الصحف الأجنبية آنذاك بمثابة خطوة تزيد المخاوف. خاض شكر الله الكثير من المعارك، وكانت مواقفه المهنية والإنسانية والسياسية واضحة وجريئة. Advertisements وكان للراحل باع طويل في العمل السياسي، إذ انضم في أعقاب ثورة يناير 2011 إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكنه ترك الحزب في وقت لاحق، وعندما تنحى مبارك وعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحكم مصر انتقد شكر الله القيادة العسكرية، وكان أيضًا ينتقد الإخوان المسلمين، والذي كلفه الكثير في حياته ومشواره المهني بسبب مواقفه المعارضة والمناهضة لهم وكتاباته ضدهم والتعبير عن مواقفه وآرائه بحرية تامة. وكتب شكر الله مقالات عديدة لجريدة الجارديان ومجلة هندية ومجلة الدراسات الفلسطينية، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011. وكانت مواقف شكرالله ثابتة معارضة للسلطوية ومناضلة من أجل الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وحرية الإعلام والتنظيم والعمل السياسي، وعبر عن هذه الأفكار بانتظام في مقالاته في "الأهرام" و"الشروق" و"جارديان" و"فورين بوليسي" و"الدراسات الفلسطينية" وغيرها من الصحف. وكان الفقيد يُنظر له على كونه طالبًا نشيطًا ومجتهدًا خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووصف نفسه بأنه ماركسي، إلا أنه عارضها في وقت لاحق. جاء خبر وفاة الكاتب الصحفي البارز، الذي ترك خلفه إرثا كبيرا من المواقف، ليشكل صدمة لأسرته وأقاربه ومن حوله، ودوَّن الكثير من أصدقائه كلمات تعبر عن مدى حزنهم لفراقه، وكانت أشبه بكلمات رثاء لـ"المعلم الجليل"، حسبما لقبه الكثير من المحللين السياسيين والمقربين منه بسبب آرائه ومواقفه وتحليلاته السياسية. ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد الحامدية الشاذلية بعد ظهر غدٍ، وتقام مراسم العزاء في مسجد عمر مكرم الخميس المقبل. اقرأ أيضا: وفاة الكاتب الصحفي هاني شكر الله عن عمر 69 عامًاحكاية أبو المجد مع رواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ

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