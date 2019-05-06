انت الان تتابع الإفراج عن 89 غارما وغارمة بمناسبة رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 89 من النزلاء الغارمين، من بينهم 76 رجلا و13 سيدة بعد سداد مديونياتهم بتمويل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم على نحو يبرز أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويجسد تنامي أطر التكافل الاجتماعي بين المصريين.يأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات"، وتنفيذا للتوجيهات الصادرة لوزير الداخلية محمود توفيق باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون.
واعتبرت توجيهات وزير الداخلية، الغارمين جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم، وبما يحول دون عودتهم لمدارك الجريمة.وفي 21 مارس الماضي، شهد سجن طرة، "زغاريد وفرحة وبكاء"، على أنغام الأغاني الوطنية، وذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها منطقة سجون طرة، بمناسبة احتفالات عيد الأم،
واعتبرت توجيهات وزير الداخلية، الغارمين جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم، وبما يحول دون عودتهم لمدارك الجريمة.
وفي 21 مارس الماضي، شهد سجن طرة، "زغاريد وفرحة وبكاء"، على أنغام الأغاني الوطنية، وذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها منطقة سجون طرة، بمناسبة احتفالات عيد الأم، والتي تم خلالها الإفراج عن عدد من الغارمات، بحضور اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية.
وجاء ذلك عقب تكليف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتشكيل لجان لفحص ملفات مستحقي الإفراج الشرطي في إطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة التي تنتهجها الوزارة بإعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع وتدعيم أوجه الدعم والرعاية لهم (تفاصيل).
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن 89 غارما وغارمة بمناسبة رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.