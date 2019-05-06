انت الان تتابع الإفراج عن 89 غارما وغارمة بمناسبة رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 89 من النزلاء الغارمين، من بينهم 76 رجلا و13 سيدة بعد سداد مديونياتهم بتمويل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم على نحو يبرز أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويجسد تنامي أطر التكافل الاجتماعي بين المصريين.يأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات"، وتنفيذا للتوجيهات الصادرة لوزير الداخلية محمود توفيق باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون.

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واعتبرت توجيهات وزير الداخلية، الغارمين جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم، وبما يحول دون عودتهم لمدارك الجريمة.وفي 21 مارس الماضي، شهد سجن طرة، "زغاريد وفرحة وبكاء"، على أنغام الأغاني الوطنية، وذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها منطقة سجون طرة، بمناسبة احتفالات عيد الأم،