شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريات يحصلن على نصف مليون جنيه مستحقات عن فترة عملهن بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة لصرف مستحقات 8 مصريات يعملن في مجال التحليل المعملية بلغ إجماليها 120 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 560 ألف جنيه مصري تقريبا.

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وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من «أ. ح». إخصائية معمل، و«ن. أ» و«م. ع» و«ر. ش»، و«م. ح»، و«س. ف» إخصائيات تمريض، و«أ. ع»، و«س. م» إخصائيات مختبر من العاملات بإحدى المنشآت الطبية الخاصة لتضررهن بإنهاء التعاقد معهم دون صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وقال إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان للوقوف على التحركات التي قام بها في سبيل صرف هذه المستحقات وفقا لتكليفات الوزير، أشار إلى أن المكتب قام أولا بتوجيه الإخصائيات بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاتهم طرف المنشأة الطبية، ثم قام بمقابلة «ع .ح» المسؤول الإداري بشركة الاستقدام بالمملكة التي تم التعاقد من خلالها مع الإخصائيات الذي ذكر بأن تعاقد الشركة مع فريق التمريض والمعمل وفقا للعلاقة التعاقدية مع المنشأة الطبية التي تتحمل جميع تكاليف العقد.

وأضاف المستشار العمالي: إنه في نفس الوقت تم التواصل مع الدكتور «ح. غ» صاحب المنشأة الطبية للمطالبة بسرعة صرف المستحقات حتي لا يتم الاستمرار في الدعوي وغلق المنشأة، وبعد عدة أسابيع من المتابعة بالمحكمة، والتواصل مع أصحاب الشأن، تم تسليم المصريات الثمانية مستحقاتهم وفقا للعقد المبرم بقيمة تتجاوز 560 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن تذاكر المغادرة لأرض الوطن.