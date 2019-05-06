شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية المصرية» تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث احتراق الطائرة الروسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا حادث احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص، وإصابة آخرين.
وأكدت الخارجية- في البيان- على التضامُن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية في تلك المحنة، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.
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