شكرا لقرائتكم خبر عن لنشر المواطنة.. دورة رمضانية في خماسي كرة القدم بـ13 قرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، دورة رمضانية في خماسي كرة القدم خلال شهر رمضان المبارك لـ 13 قرية بالمحافظة.

قال مندى عكاشة مدير عام المديرية، إنه في إطار توجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لتنفيذ بعض البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية والرياضية لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر، سيتم تنظيم دورة رمضانية في خماسي كرة القدم، خلال الفترة من 5 وحتى 26 من شهر رمضان المبارك، لعدد 13 قرية بالمحافظة وهي قري (بني روح بملوى، وقري دمشاو هاشم وصفط اللبن والاسماعيلية بمركز المنيا، وقري الكرم وأبوالصفا وريحانه ونزلة النخيل بأبوقرقاص، وقري كوم اللوفى بسمالوط وهوارة بمطاى ومنشأة القناوى بالعدوة وقريتى جزيرة شارونة وشم البحرية بمغاغة)

وأشار عكاشة أن دوري خماسي كرة القدم سيتم على مرحلتين، حيث سيتم تنفيذ دوري بين كل قرية لعدد 8 فرق بالقرية وتصعيد الفريق الحاصل على المركز الاول للمرحلة الثانية والختام وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 15 رمضان، وتأتى المرحلة الثانية من خلال دوري بين الفرق الحاصلة على المركز الاول من كل قرية لعدد 13 قرية وتصعيد الاوائل وتوزيع الجوائز خلال الفترة من 17 وحتى 26 رمضان.