شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي مع السفير العراقي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الإثنين، الدكتور أحمد نايف السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والعراق في مجال التعليم العالي، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء أكد الوزير ضرورة توطيد أواصر الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، وحرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء العرب وخاصة في مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، مشيرا إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابي، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة، وإجراء المشروعات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وشدد عبدالغفار، على حرص القيادة السياسية على تقديم خبرة مصر للعراق؛ بهدف إعادة إعمار المناطق التي تضررت بها.

وبحث الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، واستعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

ومن جانبه، أكد السفير العراقي على أن العلاقات المصرية العراقية هي علاقات تاريخية تربط بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة توطيد العلاقات مع مصر خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين في مصر، وتفعيل المزيد من أوجه التعاون في البحث العلمي إلى جانب التعليم.

شهد اللقاء الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالوزارة.