شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يستقبل سفير اليابان بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السفير ماساكي نوك، Masaki Noke، سفير اليابان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري عامة والمتحف المصري الكبير خاصة في ظل تقدم الأعمال به.

تناول اللقاء مناقشة الأعمال التي توصل لها المتحف، وتطور الأعمال الانشائية والتجهيزية له، والذي من المقرر افتتاحه عام 2020.

وأكد سفير اليابان على اهتمام حكومته البالغ بإنجاز هذا المشروع الضخم، لأنه إحدى ثمار التعاون الدائم بين مصر واليابان، واستمرار للتعاون مع وزارة الآثار في مجال العمل الأثري.