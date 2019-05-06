شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: الحمل المتوقع اليوم 26 ألف ميجاوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الأحد، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الإثنين، 26 ألف ميجاوات، مقابل 25 ألفاً و600 ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 19 ألفاً و140 ميجاوات.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة، أو من خلال التليفون المحمول، أو مركز خدمة العملاء.
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