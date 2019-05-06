شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: انتهاء أزمة «صدى البلد» و«النهار» حول مسلسل «سوبر ميرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهاء أزمة قناتي صدى البلد والنهار بشأن مسلسل سوبر ميرو الذي يعرض خلال شهر رمضان.

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وأوضح شوقي لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة عقدت اجتماعًا، الاثنين، بحضور إلهام أبوالفتح، العضو المنتدب لقنوات صدى البلد، وعلاء الكحكي، رئيس قناة النهار، والممثلين القانونيين للقناتين، حيث تم التفاهم بين الطرفين والوصول لصيغة توافقية بينهما، حتى تنازلت قناة صدى البلد عن شكواها.

وبحثت لجنة الشكاوى بالمجلس خلال اجتماعها، أمس، أول نزاع على مسلسل في موسم دراما رمضان ٢٠١٩.

وتقدمت بالشكوى قنوات صدى البلد وتتعلق بمسلسل «سوبر ميرو» الذي تلعب بطولته إيمي سمير غانم ووالدها سمير غانم، حيث ذكرت القناة في شكواها أن صدى البلد تتضرر من ممارسات غير مشروعة تمارس ضدها من قبل قنوات النهار، وأنه على الرغم من تعاقدها مع «كيوبك نت» الشركة الموزع المعتمد للعمل بعقد رسمي وسداد الدفعة الأولى من التعاقد، إلا أن شركة «السبكي» منتج العمل رفضت تسليم الحلقات لها بدعوى اعتراض قنوات النهار على منح صدى البلد هذه الحقوق رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه ورغم أن حقوق قنوات النهار غير حصرية، وهو ما يعرض قنوات صدى البلد التي أعلنت مسبقا عن عرض المسلسل، إلى أضرار جسيمة من كافة النواحي.