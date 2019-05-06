شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع تجهيز «الخيمة الرمضانية» المقامة على كورنيش النيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أعمال تجهيز «الخيمة الرمضانية»، والتي ستقيمها المحافظة طوال أيام شهر رمضان المبارك، بمقر استراحة المحافظة القديمة، على كورنيش النيل، والتى تتسع لحوالي 250 صائم يومياً.

وأكد المحافظ، أن الشعب المصري، يتميز بإقامة مثل هذه الخيم، والموائد، خلال ايام الشهر الفضيل، تأكيداً لروح المودة، والمحبة، والتكافل، التي تسود بين جميع أبناء المجتمع المصري.

Advertisements

وأضاف أن المحافظة، أقامت 10 معارض «لأهلاً رمضان» بجميع مراكز المحافظة، حيث تم تخصيص معرضين بمدينة المنيا، أحدهما أمام ميدان المحطة، وأخر بشارع طه حسين، بجوار المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى معرض بباقي المراكز، وذلك من أجل عرض كافة المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.

كما تواصل المحافظة، برنامج الأنشطة التنموية والتثقيفية، لنشر قيم المواطنة وقبول الأخر، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، موزعة على مراكز المحافظة التسع، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وسيتم إضافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة، ضمن الفعاليات المنظمة بالقرى المستهدفة خلال شهر رمضان، منها تنظيم أمسيات دينية رمضانية للأهالي، ومهرجان رياضي تحت شعار المواطنة وقبول الأخر، لتنمية مهارات النشء، والشباب، من أبناء تلك القرى.

محافظ المنيا يتابع تجهيز «الخيمة الرمضانية»

محافظ المنيا يتابع تجهيز «الخيمة الرمضانية»