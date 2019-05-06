شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير النقل بمطار شرم الشيخ الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح الاثنين، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لدى وصوله لمطار شرم الشيخ الدولي. يقوم الوزير بجولة تفقدية بطرق وموانئ المحافظة، ومن المقرر أن يلتقي الوزير بلجنة النقل بمجلس النواب والمتواجدة بمحافظة جنوب سيناء منذ الخميس الماضي.

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