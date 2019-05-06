شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: تناول قرص أسبرين أطفال بالسحور يقلل حدوث الأزمات الطبية الطارئة أثناء الصيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود الشربيني، أستاذ العناية المركزة والخبير في حالات الطب الحرجة، أن تناول الصائمين فوق سن الخمسين لقرص «أسبرين أطفال 162مج» مع وجبة السحور؛ يقلل من احتمالات تعرضهم للأزمات الطبية والخطيرة التي قد تحدث أثناء الصيام في الجو الحار.

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وقال «الشربيني» الطبيب المصري المغترب بالمملكة المتحدة، في تصريح، الاثنين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ما يحتويه هذا القرص من مواد كيميائية يحقق درجة من سيولة الدم، لمن ليس لديهم موانع طبية، وذلك باستثناء مرضى التهابات وقرح المعدة الذين يجب عليهم استشارة الطبيب قبل استخدامه.

وأوضح أن الامتناع عن شرب السوائل أثناء الصيام لساعات طويلة في الجو الحار، خاصة كبار السن، ومرضى السكر، والقلب، والسمنة، والضغط، مع قلة الحركة يساعد على لزوجة الدم، والاستعداد لحدوث جلطات بالقلب، والمخ، والأوعية الدموية.

ونصح بتجنب الإكثار من الملح والدهون في وجبة الإفطار، وعدم ملء المعدة، مع شرب سوائل بكثرة، وتناول كميات قليلة، ومتكررة من الأكل على فترات بعد المغرب.