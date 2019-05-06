شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها، الاثنين، سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: «الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لى أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. إن شهر رمضان المعظم هو شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، فهو فرصة عظيمة لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية وتعزيز التعاون والتضامن بيننا من أجل رفعة شأن أمتنا بين الأمم.. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأدعو الله تعالى أن يُعيد عليكم هذا الشهر المبارك بالخير واليُمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقى والازدهار. وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.