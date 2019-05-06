شكرا لقرائتكم خبر عن «لطيفة» تنتهي من «إنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت المطربة لطيفة من تسجيل أغنية المقدمة والنهاية للمسلسل الإذاعي «إنسان» والمذاع عبر إذاعة صوت العرب في الخامسة وخمس دقائق يوميا ويعاد في الرابعة والربع فجرا.

إنسان بطولة عمرو عبدالجليل ومنال سلامة وعدد من نجوم التمثيل في الإذاعة المصرية، ومن تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج أسامة سمير، أما أشعار الأغنية فهي للشاعر محمد جلال وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي ومن توزيع محمد صلاح الشرنوبي.

تجسد الأغنية فكرة المسلسل الذي يقدم في حلقات منفصلة متصلة مواقف إنسانية لشخصيات عالمية قدمت خدمات جليلة للإنسانية دون النظر لجنس أو لون أو لغة أو دين وإنما الهاجس لديهم كان التعامل الإنساني الذي ينظر بنظرة واحدة لكل البشر الذين خلقهم الله وميزهم وفضلهم على العالمين.