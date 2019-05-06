شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات «مرور القاهرة والجيزة» أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت إدارتي المرور بالقاهرة والجيزة، الإثنين، لأول أيام شهر رمضان بالتواجد المكثف بالطرق الرئيسية والمحاور والميادين، لسحب الكثافات في أوقات الذروتين الصباحية والمسائية.

ارتكزت الخطة المرورية على انتشار الأوناش بصفة دورية على الطرق السريعة وأعلى الكباري، وفى الأنفاق لسحب السيارات المعطلة في هذه الأماكن، كما قامت السيارات التابعة لإدارات المرور المختلفة من رفع جميع السيارات المتروكة بالشوارع الرئيسية والفرعية الموجودة في الأماكن الحيوية، التي تشهد إقبالًا من المواطنين.

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وقامت إدارة المرور، صباح الإثنين، بنشر وتكثيف وتنظيم الخدمات المرورية بمختلف الطرق والمحاور والميادين على مدار الـ24 ساعة، لتسيير حركة المرور والتعامل الفوري مع أية كثافات مرورية، من خلال التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور والمزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وتواجد رجال المرور في جميع الإشارات والأكمنة الموجودة بالقاهرة والجيزة فضلًا عن تفعيل عمل الكاميرات المعطلة وإعادة صيانتها لرصد المخالفات إلكترونيًا في حالة انشغال رجال الشرطة، كما تم تفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، من خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق أرقام التليفونات ( 01221110000 / 24021233 ).

وكثّفت الإدارة دور سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور، والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها على مدار 24 ساعة، وتزويد جميع أقسام الطرق والمحاور بسيارات دفع رباع وأجهزة «رادار» حديثة ثابتة ومتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على الطرق والمحاور.