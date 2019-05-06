شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تمنح سيارات الكهرباء رخصًا ولوحات مؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن منح مالكي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة ورخصا مؤمنة لحين تقنين إجراءات الترخيص. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه «في إطار حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين الذين قاموا باستيراد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، صدرت التعليمات لإدارات المرور بمنح مالكي تلك السيارات لوحات وتراخيص، وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية، لحين الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم».

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