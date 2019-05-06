شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كندية تقترب من الفوز بتنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل اقتراب شركة كندية عالمية من الفوز بالمناقصة المحدودة المطروحة لتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر، وأن أعمال تقييم العروض الفنية والمالية المتقدمة لهذه المناقصة انتهت إلى حصول عرض الشركة الكندية على أعلى تقييم، مشيرا إلى أن 3 شركات عالمية كانت تتنافس لتنفيذ المشروعين أحدهم صينية والأخرى ماليزية والثالثة الكندية التى حصلت على أعلى تقييم.

وأضافت المصادر، أنه سيتم إعلان فوزها رسميا عقب اعتماد نتائح التقييم الفنى والمالى للعروض المتقدمة من قبل اللجنة العليا المشكلة للإشراف على تنفيذ المشروع من وزارتى النقل والإسكان، لافتة إلى أنه عقب اعتماد نتائج التقييم الفنى والمالى سيتم رفع تقرير بها إلى مجلس الوزراء من أجل السير فى إجراءات تجهيز العقود التى سيتم توقيعها مع الشركة الكندرية لتنفيذ هذين المشروعين.

وقالت المصادر، إن عرض الشركة الكندية يشمل تقدم عرض تمويلى حكومى فى صورة قرض ميسر يغطى تكلفة المشروعين، وإن فوز الشركة الكندية مرتبط بإنهاء إجراءات القرض الممول لتكلفة تنفيذ المشروعين، لافتا إلى أن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروعين اشترطت خلال طرحها للمناقصة أن يكون مرفق بكل عرض مقدم عرض تمويلى يغطى تكلفة إنشاء المشروع فى صورة قرض ميسر.

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وأوضحت المصادر، أنه متوقع إنهاء إجراءات اعتماد فوز الشركة الكندية لتنفيذ المشروعين وتوقيع العقد معها وإنهاء إجراءات القرض الممول لتكلفة المشروعين والبدء فى أعمال تنفيذهما قبل نهاية العام الجارى، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان ستتولى سداد القرض المقدم لتمويل تكلفة المشروعين، فيما ستتولى وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق التابعة لها الإشراف على تنفيذ المشروعين.

ولفت المصادر، إلى أنه يجرى حاليا إنهاء المفاوضات الخاصة بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعين بحيث تصل إلى 30 شهر، مشيرة إلى أن مونوريل العاصمة الإدارية يمتد بطول 52 كم شاملا 22 محطة هى (الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية).

ومونوريل 6 أكتوبر يمتد بطول 35 كم من 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة عبر محور 26 يوليو، رابطا مع الخط الثالث للمترو فى محطة بولاق الدكرور بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث الجارى تنفيذها، ويشمل 10 محطات هى (المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر - جامع الحصرى - محطة أكتوبر - ميدان جهينة - محطة زايد - هايبر - محطة طريق إسكندرية الصحراوى - المنصورية - محطة الطريق الدائرى - جامعة الدول العربية).