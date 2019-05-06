شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يوجه الشكر لمصر على الجهود فى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الشكر لمصر على الجهود التى بذلتها لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتى راح ضحيتها 27 شهيدا و185 جريحا علاوة على تدمير ألف وحدة سكنية، مشددا على أن هذه جرائم حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقال عريقات - فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة جزء من سياسة نتنياهو وحكومته لفصل الضفة عن القطاع وتدمير المشروع الوطنى وتعطيلها للجهود الرامية لحل الدولتين وإسقاطها لملف اللاجئين والقبول بالقدس عاصمة لإسرائيل، مضيفا أن القادم على الفلسطينيين خطير جدا.

ودعا إلى إنهاء أسباب الانقسام بشكل فورى والعودة إلى اتفاق القاهرة وصناديق الاقتراع وتوحيد الشعب الفلسطيني.

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وأوضح أن ما يقوم به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حاليا هو إسقاط كل ما قام عليه المجتمع الدولى منذ 1945، ويريد أن يكون هو القوى العظمى الوحيدة والصوت الواحد.

وذكَّر عريقات بأن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز أطلق على قمة "الظهران" قمة القدس، وأدان خلالها القرارات الأمريكية المتخذة بشأن القدس.