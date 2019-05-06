شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: مجلس الوزراء وافق على توصية بزيادة مرتبات معلمى رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مفاجأة سارة لمعلمى رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم، حيث أكد أن وزارة المالية تلقت خطابا من مجلس الوزراء يُفيد بموافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية لجنة الخطة والموازنة بزيادة مرتبات معلمى رياض الأطفال.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ذلك القرار يعنى رفع مرتبات معلمى رياض الأطفال بمعدل 1000 جنيه شهريا بدءً من أول أبريل الماضى، بناءً على توصية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع موازنة العام المالى الجارى 2018/2019.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.