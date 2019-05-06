شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبى لأنفاق تحيا مصر أسفل قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، التشغيل التجريبى، لأنفاق "تحيا مصر"، أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، ضمن المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس بالإسماعيلية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمس، افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

وقال الفريق مهاب مميش، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، على هامش تفقده بدء التشغيل التجريبى للأنفاق فى أول أيام رمضان، إن الأنفاق الجديدة تربط شرق الإسماعيلية بغربها والعكس، وتستغرق مدة العبور ما بين 15 و20 دقيقة، والسرعة داخلها 60 كيلو متر تحت رقابة الرادار، وتمر الأنفاق أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا، ويبلغ طولها 5 آلاف و820 مترًا، وتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، والتى تستخدم فى عمليات إخلاء الأفراد فى حالات الطوارئ، لزيادة معدل الأمان، ويتضمن النفقان حارتين للسيارات.

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أضاف مميش، أنه تم إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بأيادى مصرية، بتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وشيدها 3 آلاف مهندس وفنى وعامل مصرى بداية فى يوليو 2016، وحتى 2019، وتعد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلى والقاري، وتنقل سيناء لآفاق رحبة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتبدأ رحلة العبور من الإسماعيلية إلى سيناء عبر الأنفاق، حيث تبدأ السيارة من المنطقة الأمنية خارج النفق، والتي تحتوي على 10 نقاط تفتيش بكل اتجاه بإجمالي 20 نقطة في الاتجاهين من وإلى سيناء، حيث يتم بها إجراءات التفتيش لكل سيارة باستخدام أحدث أجهزة الأشعة والكلاب البوليسية، وخصصت إدارة النفق 4 نقاط فى كل اتجاه لتفتيش السيارات الملاكى، و6 نقاط لتفتيش النقل الثقيل والأتوبيسات، وبعد انتهاء تفتيش السيارة تذهب إلى بوابة دفع الرسوم "الكارتة"، والتي تبعد نحو 2 كيلو ونصف عن جسم النفق، حتى لا يحدث زحام أو تكدس أمام مدخل النفق، وتحتوى منطقة دفع الرسوم والتفتيش على ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات.