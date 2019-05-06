شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص التعازى فى ضحايا حادث احتراق الطائرة الروسية بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن خالص التعازى وصادق المواساة فى ضحايا حادث احتراق طائرة روسية فى مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص وإصابة آخرين. Advertisements وأكد البيان على التضامُن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية فى تلك المحنة، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

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