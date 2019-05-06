شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. مواعيد الإفطار والسحور وساعات الصيام فى أول أسبوع برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول أول أيام الشهر الكريم، ينشر ”الخليج 365” إمساكية رمضان وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام خلال الأسبوع الأول:

- الاثنين 6 مايو الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35، العشاء 8:01، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 7 مايو الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 8:02، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 8 مايو الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37، العشاء 8:03، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

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- الخميس 9 مايو الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37، العشاء 8:04، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الجمعة 10 مايو الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38، العشاء 8:05، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 11 مايو الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:39، العشاء 8:06، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 12 مايو الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:39، العشاء 8:06، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .