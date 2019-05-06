شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعقد سلسلة لقاءات بوزراء الدول الصناعية الكبرى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مداخلتها باجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية السبع الكبرى بفرنسا، بضرورة ضم شواغل القارة الإفريقية الصادرة عن مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر، والمتمثلة فى الإعلان الأفريقى فيما يخص إعادة تأهيل النظم البيئية، وضمها إلى إعلان التصحر الذى ستدعمه الدول الصناعية الكبرى، والاتجار غير المشروع فى الحياة البرية، بالإضافة إلى أهمية دراسة تأثير تغير المناخ على الشعب المرجانية.

كما عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، سلسة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء البيئة للدول الصناعية السبع الكبرى على هامش المشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة الرئاسية للدول السبع الكبرى لبحث آليات دفع التعاون المشترك فى مجال البيئة.

وتطرقت فى اجتماعها بوزيرة البيئة الكندية كاثرين ماكينا، إلى أهمية استكمال دفع التعاون لرفع الطموح لقرارات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي الذي عقد في شرم الشيخ، مؤكده على ضرورة دمج شواغل ومتطلبات القارة الافريقية ضمن خارطة الطريق للتنوع البيولوجى لما بعد 2020.

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كما سلطت الدكتورة ياسمين فؤاد الضوء على أهمية موضوعات التنوع البيولوجي للقارة السمراء والتي تنعم بالكثير من الموارد الطبيعية خاصة أن العديد من الدول الإفريقية تعتمد على تنوع هذه الموارد، ومن جانبها أعربت الوزيرة الكندية كاثرين ماكينا عن أملها في التواصل مع مصر لاستكمال التوصيات التي تم الخروج بها من قمة الطبيعة التي عقدت الأسبوع الماضي بكندا.

واتفقت الوزيرتان على أهمية الربط بين التنوع البيولوجى، وتغيرات المناخ لمواجهة تحديات البيئة العالمية التي تؤثر بطريقة مباشرة على اقتصاديات ومسارات التنمية المستدامة لشعوب كل من الدول النامية والمتقدمة.

كما التقت الدكتورة ياسمين فؤاد بوزير البيئة الإيطالى سيرجو كوستا، ووجهت له الشكر على دعمه لأولويات العمل البيئى فى مصر على مستوى العمل الثنائى فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والتنوع البيولوجى، وكذلك الاستفادة مما تم الاتفاق عليه مارس الماضى فى مجال المخلفات الصلبة وإنشاء المحطات الوسيطة التى تعتبر جزءا أساسيا من المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة وبنيتها التحتية.