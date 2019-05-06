تعرف على موعد صلاة المغرب فى أول أيام رمضان المعظم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” موعد صلاة المغرب و الإفطار فى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.
ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و 23 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:35 مساءً، والعشاء والتراويح الساعة 8:00.
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