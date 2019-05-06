شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليمن بالقاهرة تضع خطة لتطوير نادى الشباب اليمنى لخدمة أبناء الجالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير اليمن فى القاهرة الدكتور محمد مارم، أن السفارة تعمل على وضع خطة لتطوير نادى الشباب اليمنى بالقاهرة، وتهيئته لاستضافة مختلف الفعاليات والمناسبات، مشيرا إلى أهمية النادى فى تبنى مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية لأبناء الجالية اليمنية بمصر.

كما اطلع السفير اليمنى، خلال زيارة تفقدية له إلى مقر نادى الشباب اليمنى بالقاهرة، على أنشطة النادى التابع للجالية اليمنية بمصر، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس النادي فيصل الصبيحى عن أوضاع النادى ومسيرته، والإنجازات التى حققها فى مختلف مشاركات منتسبى النادى فى عدة ألعاب رياضية.

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وتعرف مارم على قدرات وإمكانيات النادى فى استضافة الأحداث والمناسبات الشبابية والرياضية، وكذلك استضافة مختلف مناسبات السفارة.