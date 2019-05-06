وزير العدل يفتتح مؤتمر وزراء عدل دول الاتحاد الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء عدل دول الاتحاد الإفريقى، لبحث سبل التعاون القانونى والقضائى بين الدول الافريقية. ومن المقرر أن يناقش الحضور فى المؤتمر النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء القانونيين للاتحاد، والبت فى نقط الخلاف بين لجنة الخبراء. Advertisements كما سيتم خلال المؤتمر اعتماد ثلاثة مشروعات هي المشروع الأساسي لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي "أودا- نيباد " الذى يدمج وكالة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد" فى أجهزة الاتحاد الإفريقى، ومشروع النظام الاساسى للآلية الإفريقية لاستعراض الاقران "APRM" ، والانتهاء من مشروع التقرير ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الصكوك القانونية من قبل مفوصية الاتحاد الإفريقى. ويحضر فى المؤتمر 55 وزيرا للعدل فى إفريقيا ومن يمثلهم لحضور المؤتمر الذى يرأسها هونرابل موخيلي مولتسان وزير العدل والإصلاحيات فى مملكة ليسوتو ورئيس لجنة الشئون القانونية بالاتحاد الإفريقى.

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