شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة العربى للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمعلمين للالتحاق بفريق عمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بدءًا من 4 مايو 2019 وحتى 24 مايو 2019.

من جانبه، صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية هي نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة شركات ومصانع العربي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأكد الدكتور مجاهد على مدى الدقة التى خضعت لها عملية وضع وتطوير المناهج الدراسية لطلاب مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، حيث وضعت المناهج طبقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، والتي تم استخدامها من قبل في مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم منذ عام 2012، والذى تخرجت منه دفعات من الفنيين المهرة المدربين على أحدث النظم العالمية والذى تشيد الصناعة المحلية والدولية بخريجيه.

وفي سياق متصل، صرحت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إنه قد تم افتتاح مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس بالعام الدراسي الماضي 2018/2019 في إطار العديد من المشروعات القومية التى تم افتتاحها حينها.

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وأضافت عز، أنه يتم توفير العديد من المميزات لمعلمي مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، كـفرص التدريب التقني عالي الجودة بمصر وباليابان والذي يتم علي أيدى خبراء معتمدين، والعمل في بيئة تعليمية وبيئة عمل على مستوى عالمي، والحصول على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.

وأكدت عز، أن هذا بالفعل ما قد تم مع المعلمين الذين التحقوا بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي الماضي 2018/2019، فقد تم توفير تدريب مكثف لهم بمصر بشهر أغسطس الماضي بمعامل وورش مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم؛ لتنمية المهارات الفنية الأساسية وتحسين خبراتهم العملية، وعقد تدريب أخر في مصنع العربى من قبل خبير التدريب الصناعى ( الميكانيكى ) الياباني المهندس شيجرو مياموتو، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا).

ذلك بالإضافة إلي خضوعهم لتدريب آخر باليابان يهدف إلي التعرف على نظام التعليم الفني الياباني من خلال زيارة بعض المدارس الفنية الصناعية الثانوية في اليابان، ووضع خطط العمل التي يمكن تطبيقها في المدرسة الفنية الثانوية في مصر، بالإضافة إلى مشاهدة وتعلم نظام إدارة المدرسة والدروس العملية ونظام التوجيه المهني داخل المدارس الثانوية الفنية الصناعية في اليابان.

والجدير بالذكر أن فريق عمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم 2019/2020، سيتم تشكيله من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية، ويتاح التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية، أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.



للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/ .