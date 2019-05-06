شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: رمضان شهر العمل وقضاء حوائج الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية فى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك على مستوى المراكز والقرى من خلال المعارض التي يتم إقامتها بالتنسيق مع وزارة التموين والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى خلال الجولة، هنأ العاملين بديوان عام الوزارة بحلول شهر رمضان المبارك، واطمئن على سير العمل بغرفة العمليات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة انتظام العمل في كافة القطاعات بالوزارة والمحافظات خاصة التي تتعلق بتقديم الخدمات بصورة مباشرة إلى المواطنين مؤكداً أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والانجاز والالتزام وقضاء حوائج الناس وقال إن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات حل أى شكاوى من المواطنين بشأن أي نقص في الخدمات والسلع .



وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة عمليات بالوزارة (1)



وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة عمليات بالوزارة (2)



وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة عمليات بالوزارة (3)

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وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة عمليات بالوزارة (4)



وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة عمليات بالوزارة (5)



وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة عمليات بالوزارة (6)