"500 ألف جنيه فدية".. تفاصيل تحرير نجل مستشار بإحدى الشركات من أيدي خاطفيه بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات، واقعة اختطاف نجل مستشار مالي في إحدى الشركات بمدينة نصر، وضبط مرتكبي الواقعة.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من صاحب شركة للاستثمارات والتوريدات كائنة بدائرة القسم – مُقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، يفيد بتلقيه اتصال هاتفي من مجهول من هاتف (نجله –27 سنة – مستشار مالي بالشركة المشار إليها – ومُقيم بذات العنوان) أبلغه خلاله المتصل باختطاف نجله، ومساومته على دفع مبلغ مالي قدره (500 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحه.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، وأمكن تحديد مكان تواجدهم بإحدى الشقق السكنية بعزبة الهجانة دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش، مطواة، الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه)، وبصحبتهم المجني عليه وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أنه ونظرا لقيامه بأعمال السمسرة وسابقة توسطه بين الشركة، عمل المجنى عليه، وأحد الأشخاص مقابل حصوله على نسبة مالية إلا أنه لم يتحصل عليها فخطط لاختطاف المجنى عليه لإجباره على سداد المبلغ المستحق، وتنفيذا لذلك استعان بالمتهمين الآخرين، حيث استدرجوه بسيارته الملاكي من أمام مقهى كائن بدائرة القسم، واصطحبوه كرها عنه داخل سيارة ملاكي، واستولوا على سيارته وهاتفه المحمول، وتوجهوا به للشقة محل الضبط، ومساومة والده على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه، وأرشدوا عن السيارتين، وبسؤال المجنى عليه أيد ذلك.