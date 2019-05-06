الداخلية: إحباط تهريب أقمشة محظور استيرادها لداخل البلاد عبر ميناء السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أحبطت أجهزة الأمن، محاولة تهريب أقمشة محظور استيرادها إلى داخل البلاد عبر ميناء السخنة.
وتمكنت إدارة شرطة موانئ السويس من ضبط 118رول أقمشة مموهه وزنت 2478 كيلو جرام غير وارده بالمستندات ومحظور استيرادها داخل حاوية مشمولها رولات أقمشة، قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء السخنة لصالح إحدى شركات الصناعات النسيجية الكائن مقرها بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.
وبسؤال المستخلص الجمركي للرسالة والمفوض من قبل صاحب الشأن أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الرسالة من أصناف ممنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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