مصدر: ضبط 3 متهمين و6 ملايين جنيه في واقعة سيارة نقل أموال الشيخ بزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشف مصدر أمني مسؤول عن ضبط 3 متهمين ثُبت تورطهم في سرقة سيارة نقل أموال بداخلها 12 مليون جنيه بمدينة الشيخ زايد. وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن رجال البحث الجنائي بقطاع أكتوبر تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم نحو 6 ملايين جنيه. Advertisements أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن مأموريات تطارد المتهمين الهاربين لاسيما العقل المدبر "السائق" بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم. ويعكف رجال المباحث على تحديد أماكن هروب المتهمين الهاربين وأماكن إخفاء المبالغ المسروقة لضبطهم في أقرب وقت خاصة أن القيادات الأمنية تولي اهتماما بالقضية. يترأس فريق البحث اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش القطاع وضباط وحدة مباحث قسم أول الشيخ زايد بقيادة الرائد كريم سمير وبمشاركة عدد من ضباط القطاع.

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