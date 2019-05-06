10يوليو.. الحكم على المتهم بخطف طفلة وقتلها بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 10 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على المتهم بخطف واغتصاب طفلة وقتلها بمصر القديمة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي وشادي رفقي عبد الفتاح، وأمانة سر شريف محمد. وأسندت النيابة للمتهم "رمضان. ع"، تهمة خطف طفلة مجهولة الهوية واستدراجها لأحد الأماكن النائية والتعدي عليها، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة قتل الطفلة مع سبق الإصرار، بأن كتم أنفاسها لمدة طويلة حتى فارقت الحياة.

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