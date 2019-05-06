وزارة الداخلية: منح مالكي سيارات الطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قررت وزارة الداخلية، منح مالكي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة، ورخصا مؤمنة؛ لحين تقنين إجراءات الترخيص. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين الذين قاموا باستيراد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية

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