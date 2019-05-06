حريق داخل مصنع أقلام بمدينة بدر.. والحماية تدفع بـ 15سيارة إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
اندلع منذ قليل، حريق داخل مصنع أقلام وبلاستيكات في مدينة بدر، فيما يحاول رجال الحماية المدنية بالقاهرة وسيارات الإطفاء السيطرة على النيران.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مصنع بمدينة بدر، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالدفع بـ 15 سيارة إطفاء وسيارتي إسعاف، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر امتدادها لباقي المجاورات.
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