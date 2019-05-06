الداخلية: سقوط مرتكبي واقعة اقتحام منزل عجوز لسرقته بالإكراه بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمينة، من ضبط المتهمين في واقعة اقتحام منزل موظف بالمعاش وسرقته بالإكراه بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغاً من مواطن بالمعاش 80 سنة، بأنه أثناء تواجده بالشقة سكنه حضرت إليه إحدى السيدات كانت تعمل طرفه، وبصحبتها سيدة أخرى، وطلبت منه مساعدة مالية، وأثناء ذلك فوجئ بدخول شخصان مجهولان للشقة قاما بالتعدي عليه وإيثاق يديه بشريط لاصق واستوليا منه على ( مبلغ مالي قدره 2500 جنيه، هاتف محمول ، مفاتيح مكتب خاص به كائن بالعقار المجاور للعقار سكنه)، وتمكنوا باستخدامه من دخول ذلك المكتب وسرقة (مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه) ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 5 أشخاص (السيدة التي كانت تعمل طرفه سبق اتهامها في قضية سرقة مسكن ومقيمة ببنى سويف، ربة منزل مقيمة بالمقطم، سائق مقيم بالأميرية، طالب مقيم بروض الفرج، عاطل مقيم بالجيزة).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقررت الخادمة أنها نظراً لسابقة عملها طرف المجني عليه وعلمها بثرائه عقدت العزم على سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة مستخدمين سيارة ملك وقيادة السائق.

تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه، هاتف محمول ) والسيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث ،وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.