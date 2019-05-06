محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أمس، السفير ماساكي نوك (Masaki Noke) سفير اليابان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري عامة والمتحف المصري الكبير خاصة في ظل تقدم الأعمال به.
تناول اللقاء مناقشة الأعمال التي توصل لها المتحف، وتطور الأعمال الانشائية والتجهيزية له، والذي من المقرر افتتاحه عام 2020.
وبحسب بيان، أكد سفير اليابان على اهتمام حكومته البالغ بإنجاز هذا المشروع الضخم، أحد ثمرة التعاون الدائم بين مصر واليابان، واستمرار للتعاون المثمر مع وزارة الآثار في مجال العمل الأثري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الآثار وسفير اليابان يناقشان آخر تفاصيل إنشاء المتحف المصري الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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