الإفتاء: الإفطار على المدفع لا يجوز شرعًا.. "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الإفطار في رمضان مرتبط بتيقن دخول الوقت وليس مرتبطا بالمدفع أو رفع الأذان.

وأضاف ممدوح في فتوى له نشرتها دار الإفتاء المصرية، أن الأذان هو علامة على دخول الوقت، فإذا سمعه الإنسان فله أن يفطر، وإذا لم يسمعه وتيقن دخول الوقت فله أيضًا أن يفطر.

وأشار إلى أن مدفع الإفطار ليس علامة أبدا على دخول الوقت، وإنما يكون سابقا على رفع الأذان، وعلى هذا فلا يجوز الإفطار بمجرد سماعه.