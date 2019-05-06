مطار القاهرة ينتهي من المرحلة الأولى لتجديد مصاعد العاملين خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أوشكت شركة ميناء القاهرة الجوي من إنهاء المرحلة الأولى لأعمال تطوير وإحلال وتجديد المصاعد الكهربائية بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم والخاصة بالعاملين وشركات الطيران والجهات العاملة بالمطار، في غضون الأيام القليلة الماضية لتبدأ الشركة المرحلة الثانية من التطوير. قالت مصادر بالمطار، إنه من المنتظر فور انتهاء الشركة من المرحلة الأولى لأعمال تطويرات المصاعد الكهربائية بمبني الركاب رقم 1، أن يتم تشغيلهم تجريبيا وتعليق باقي المصاعد بنفس المبنى لتطويرها أيضا ضمن المرحلة الثانية للانتهاء منها في أقرب وقت.​

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