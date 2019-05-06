أخبار مصر | تعرف على طقس ثاني أيام شهر رمضان.. مفاجأة في درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على طقس ثاني أيام شهر رمضان.. مفاجأة في درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد غدًا الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على الأنحاء كافة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شرق وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.