مصر | بسبب انقلاب سيارة.. ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب انقلاب سيارة.. ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت کثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، المتجه إلى المنيب، إثر إنقلاب سيارة نقل خلاط أعلى كوبري صقر قريش، وجار سحب الكثافات، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بلاغا بانقلاب سيارة نقل خلاط علي كوبري صقر قريش المتجة إلى المعادي وصقر قريش مما نتج عن وجود كثافات مرورية علي الطريق الدائري المتجة إلى المنيب.

وعلى الفور انتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع قيادات أمن القاهرة وسنوافيكم بباقي التفاصيل.