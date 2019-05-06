مصر | عاجل.. "الداخلية" تمنح مالكي سيارات الطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الداخلية" تمنح مالكي سيارات الطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الداخلية، منح مالكي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة ورخصا مؤمنة؛ لحين تقنين إجراءات الترخيص.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين الذين قاموا باستيراد السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية.

وصدرت التعليمات لإدارات المرور بمنح مالكى تلك السيارات لوحات وتراخيص، وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وذلك لحين الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم.