شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 60 مليون جنيه لاستكمال توصيل الكهرباء لـ 26 تجمعاً بشمال وجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إتاحة 60 مليون جنيه دفعة ثانية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لإستكمال أعمال توصيل التغذية الكهربائية، لعدد 26 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتضافر كافة أجهزة الدولة لتنمية سيناء، وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية.

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وقال الوزير، في تصريح اليوم الإثنين، أنه تم الإتفاق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على قيام وزارة التنمية المحلية، بتوفير التمويل المطلوب، لتطوير وتنمية 26 تجمعاً تنموياً، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بتكلفة 279 مليون جنيه؛ لتوصيل التغذية الكهربائية لتلك التجمعات التنموية، موضحاً أنه تم إتاحة دفعة أولى مقدارها 126 مليون جنيه، من خطة ديوان عام الوزارة لهذا الغرض.

وأضاف أنه سيتم توصيل التيار الكهربي إلى قرى «النثيلة (1) و(2) والخفجة بنخل، وتجمع خشم الجاد/ الخرم، والتجمعات البدوية النوافعة بالمغفر، وبطيبة التمدو بطويل الحامض، وبالكيلو 61 بغداد، وأم مفروث، وبسهل القاع بالطور، والدفيف بالحسنة، وتجمع تنموي أبورصاص بنخل شمال سيناء، وتجمع النهايات/ رأس سدر، وتجمع اسلا، وعريق/الطور، والتجمعات التنموية الحمة والسحيمى، و(الطيبة /وادى أبوجعدة) برأس سدر بجنوب سيناء، وتجمع وادى سعال سانت كاترين، وكل من التجمعات التنموية المحمم وأبودرام وقصرويت وأبوجلود شمال محور التنمية المقترح، والتجمعات التنموية المحمم وأبودرام وقصرويت وأبوجلود بجنوب محور التنمية المقترح».

وأشار إلى أن تنمية شبه جزيرة سيناء، يعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة المصرية، وأداة ووسيلة داعمة لمحاربة الإرهاب فكرياً، بالتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية؛ لإستيعاب طاقات سكان المحافظة، بمختلف الفئات العمرية، عن طريق تحسين البنية التحتية وتطويرها بالشكل المطلوب، وربط سيناء بمنطقة الدلتا، وجعلها امتداداً طبيعياً لوادي النيل، واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، وجذب العمالة إلى سيناء، ما يساعد على الحد من البطالة.