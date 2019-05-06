شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق جنوب الغردقة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان، الإثنين، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة سينزو مول بالطريق الدائري وقرية الجانجل، والكمين الجنوبى، وقرية مورنينج ستار، ومحطة فودافون بالكيلو 9، وقرية الدولفين، قرى سهل حشيش بمدينة الغردقة، الأربعاء المقبل، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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