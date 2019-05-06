شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جائزة مصر للتميز الحكومي يلتقي رئيس جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى فريق جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى برئاسة محمد سامى، المشرف على الجائزة، الإثنين، بالدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في مكتب رئيس الجامعة في إطار متابعة الحملة التعريفية للجائزة والوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للجهات المرشحة لها.

وتناول اللقاء الإشادة بالدور الفعال لمجموعة ورش العمل التي أقامتها وزارة التخطيط بكافة المحافظات بهدف التعرف على معايير منظومة التميز الحكومى للجائزة بفئاتها المختلفة، حيث تقدمت جميع الكليات بجامعة القاهرة وعددهم 22 كلية للترشح لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، كما تقدم عدد من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى الإدارات بالجامعة لجائزة القيادات المتميزة.

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وأكد محمد سامى، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى خلال اللقاء أن الجائزة من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسى وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، والعمل على تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤات الحكومية من جهة آخرى، مما يحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وأشار «سامى» إلى أنه تم عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية لكافة كليات جامعة القاهرة وذلك للتدريب على معايير منظومة التميز الحكومى وكيفية استيفاء ملف الترشح للجائزة، موضحًا أن المرحلة القادمة هي مرحلة التقييم للمرشحين والتى تتم بالشراكة مع دولة الإمارات.

وفيما يخص معايير منظومة التميز الحكومى أكد محمد سامى أنه تم تصميم منظومة التميز الحكومى وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم بحيث تشمل ثلاثة محاور رئيسة هي تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، حيث تستهدف تلك المحاور تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه الجهات المرشحة في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها، واستكشاف الجديد في تنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة، مشيرًا إلى أن محاور ومعايير منظومة التميز الحكومى تدعم تطوير برامج العمل الحكومية وآليات قيادة التميز المؤسسي في القطاع الحكومي لإعداد الأنظمة الداخلية وتمكين المؤسسات من فهم ومواكبة التطورات في عصر المتغيرات المتسارعة عالميًا.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تضم فئتين هما جوائز التميز المؤسسي والتى تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قري) والمؤسسات التعليمية وتضم الكليات الحكومية، كذلك جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتضم مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية وتضم الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية/ التطبيقية، والفئة الآخري هي جوائز التميز الفردي والتى تضم جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وكذلك جائزة الابتكار والإبداع لأية فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.